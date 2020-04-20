В Канаде мужчина, переодевшись в полицейского, устроил стрельбу

20 апреля 2020 г. 10:10
Источник: Укринформ
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В результате стрельбы в провинции Новая Шотландия, которая стала самой массовой в истории Канады по количеству жертв, погибли 16 человек. Эту информацию обнародовала Королевская канадская конная полиция.

Отмечается, что жертв может оказаться еще больше, ведь поисково-спасательная операция продолжается.

Преступником, совершившим массовое убийство, оказался 51-летний местный житель Габриэль Вортман, он погиб при задержании. Сначала в форме офицера полиции он проник в дом в поселке Портапик (в 100 км от города Галифакса, столицы провинции Новая Шотландия), где расстрелял несколько человек. После этого продолжил стрельбу в других местах, передвигаясь на автомобиле, похожим на полицейский. Кроме этого, в окрестностях были подожжены несколько домов.

По мнению правоохранителей, жертв в первом доме стрелок выбрал не случайно, а уже потом открывал огонь наугад. О мотивах убийцы полиция не сообщает. Поскольку пока еще точно не установлен маршрут убийцы, правоохранители не исключают, что будут найдены и другие жертвы.

После длительного преследования Вортмана заблокировали в 30 км от Галифакса. Подробности его задержания и гибели еще не известны, как и то, какое именно оружие он применил. Среди погибших - сотрудница полиции, ее коллега получил легкие ранения.

Эта стрельба стала самой кровавой в истории Канады. После подобного преступления, совершенного в 1989 году в Политехническом колледже Монреаля (тогда погибли 14 женщин), Канада ввела тщательную проверку всех желающих приобрести огнестрельное оружие и запретила владение ее скорострельными видами.

 

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