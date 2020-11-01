В Канаде мужчина с мечом напал на прохожих возле парламента Квебека, есть погибшие и раненые

В историческом районе Старого Квебека в Канаде 20-летний парень напал на людей с мечом. В результате этого два человека погибли, а пятеро получили ранения.

Об этом пишет bbc.com.

Нападение произошло у здания парламента, злоумышленник был вооружен мечом и одет в средневековую одежду.

Его задержали и госпитализировали.

Полиция посоветовала жителям оставаться дома, пока идет расследование.

Напомним, во французском Лионе вечером 30 октября неизвестный напал на священника вблизи Греческой православной церкви на улице Сен-Лазар.

Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали. Позже сообщили, что раненый священник умер.

16 октября в пригороде Парижа парень кухонным ножом отсек голову учителю истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался убежать. Однако полицейские застрелили его во время преследования.

29 октября в городе Ницца вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в базилике Нотр-Дам.

Через несколько часов в Авиньоне во Франции полиция застрелила мужчину, который с ножом попытался напасть на полицейский патруль.

Еще через несколько часов в городе Джидда на западе Саудовской Аравии неизвестный с ножом совершил попытку нападения на консульство Франции, ранив при этом охранника.

В тот же день во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.