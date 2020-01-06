В Карпатах на Говерле заблудились двое туристов из Киева

06 января 2020 г. 18:08
Источник: УНИАН
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В Ивано-Франковской области спасатели оказали помощь двоим туристам из Киева, которые заблудились в горах.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

По данным спасателей, 5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что двое жителей Киева во время схождения с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели.

В 17:45 они встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались.

В 18:30 спасатели сопроводили их к месту временного проживания в поселок Ворохта.
 

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