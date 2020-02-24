В Карпатах пропала группа туристов

В Карпатах спасатели проводят поиск заблудившей группы туристов из пяти человек в горах Закарпатской области.

Как отметили спасатели, группа туристов заблудилась в районе горы Петрос Раховского района 23 февраля около 19:05. Четверо из туристов 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения являются жителями Киева, а один из них 1993 года рождения (руководитель группы) из Кременца Тернопольской области.

"Поисковая операция осложнялась темным временем суток, пушниной и значительной лавинной опасности. Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карнизы, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей. В 5:10 на связь со спасателями вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района. В 06:00 24 февраля поисковые работы восстановлено и сейчас спасатели движутся в сторону вероятного места нахождения туристов", - сообщили в ГСЧС.

К поисковым работам привлечены 15 спасателей и 3 единиц техники. Связь с заблудшими отсутствует.