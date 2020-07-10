В Карпатах спасатели нашли группу туристов из Харькова с детьми, которые заблудились из-за грозы

В Ивано-Франковской области накануне в горах заблудилась туристическая группа из Харькова, в которой были школьники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Так, 9 июля в 08:30 в службу спасения поступило сообщение от жительницы города Харькова с просьбой о помощи. Как выяснилось, во время подъема на гору Говерла группу туристов из 11 человек, среди которых были 2 взрослых и 9 детей, учащихся 4-7 классов, жителей города Харьков, застала гроза. Они попытались вернуться к подножию горы, но потеряли ориентировку и нуждались в помощи.

В 08:45 к аварийно-спасательным работам было привлечены поисково-спасательное отделение Ворохта, пост Заросляк, 4 человека личного состава. Как отмечается, связь с туристами присутствовала.

В 09:40 туристическую группу нашли на горе Заросляк.

В 10:20 спасатели сопроводили группу туристов к подножию горы, где их ожидал автобус.