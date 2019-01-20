В Карпатах заблудились туристы, один из них погиб

20 января 2019 г. 12:20
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19 января в 23:37 спасателям поступило сообщение о том, что вблизи села Коростив Сколевского района на горе Парашка заблудились два туриста.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Львовской области.

Несмотря на темное время суток и сложные погодные условия, к месту вызова немедленно выехали спасатели.

В 3:10 поисковая группа спасателей нашла потерявшихся туристов у подножия горы Парашка.

Как выяснилось, к тому времени один из туристов - мужчина 1987 года рождения - погиб.

Второго туриста, мужчину 1996 года рождения, с обморожением двух стоп госпитализировали в Сколевскую центральную районную больницу.

К поисковым работам привлекали 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

 

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