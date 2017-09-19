В Казахстане внедорожник столкнулся с верблюдом, погибли пять человек

19 сентября 2017 г. 11:37
Источник: Новое Время
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На юго-востоке Казахстана в Алма-Атинской области в результате столкновения автомобиля с верблюдом погибли пять человек.

По информации пресс-службы областного департамента внутренних дел, на участке автодороги "Западная Европа - Западный Китай" Range rover, за рулем которого находилась 43-летняя жительница Алма-Аты, столкнулся с верблюдом и опрокинулся, сообщает Интерфакс.

На месте аварии погибла женщина-водитель и трое ее пассажиров, еще один человек скончался позднее в больнице.

В ДТП также погиб верблюд, владелец которого пока не установлен.

В полиции отметили, что этот участок трассы еще не достроен, поэтому движение автотранспортных средств по нему еще запрещено.

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