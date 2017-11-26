В Кегичевке спасатели доставали руку ребенка из мясорубки

Инцидент произошел накануне, 25 ноября, в 18:59 в пгт Кегичевка.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харкьвоской области, рука мальчика 2015 года рождения застряла в мясорубке внутри корпуса мясопринимателя и шнекового вала. В одиночку вытянуть пальцы руки он не мог. Не смогли помочь и взрослые.

Спасатели успокоили мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных инструментов была распилена металлическая конструкция корпуса мясорубки, после чего рука мальчика была освобождена. Вся операция длилась 30 минут.

В результате происшествия мальчик получил инвалидность.