В Кегичевке спасатели доставали руку ребенка из мясорубки

26 ноября 2017 г. 12:46
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Инцидент произошел накануне, 25 ноября, в 18:59  в пгт Кегичевка.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харкьвоской области, рука мальчика 2015 года рождения застряла в мясорубке внутри корпуса мясопринимателя и шнекового вала. В одиночку вытянуть пальцы руки он не мог. Не смогли помочь и взрослые.

Спасатели успокоили мальчика и его маму и немедленно приступили к операции по спасению. С помощью специальных инструментов была распилена металлическая конструкция корпуса мясорубки, после чего рука мальчика была освобождена. Вся операция длилась 30 минут.

В результате происшествия мальчик получил инвалидность.

Видео: 

Кегичівський район: рятувальники звільнили руку 2-річного хлопчика з металевої м'ясорубки

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