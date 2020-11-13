В Кегичевке во время пожара в доме в огне погибла женщина

В поселке на Харьковщине произошел пожар в частном доме, во время которого погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

12 ноября в 22:22 спасателям поступила информация о том, что в поселке Кегичевка на ул. Гагарина,2 горит частный дом. .

Прибывшие на место пожарные установили, что огнем почти полностью были охвачены деревянные конструкции частного жилого дома на площади 50 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 47-летней хозяйки дома.

В 22:34 пожар был локализован, а в 01:00 полностью ликвидирован.

Предполагаемая причина пожара, по данным ГСЧС, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.