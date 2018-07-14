В Кегичевском районе горел частный дом

14 июля 2018 г. 11:40

13 июля в 23:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Россоховатая Кегичевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия отделений спасателей горела крыша дома и домашние вещи на площади 90 кв.м.

Жильцы дома успели вовремя покинуть опасную зону.

В 23:46 пожар локализовали, окончательная ликвидировали его в 01:50.

По предварительным данным пожарных, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели.

 

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