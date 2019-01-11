В Кегичевке мужчина случайно убил своего товарища

10 января в полицию от медиков скорой помощи поступила информации о констатации смерти 42-летнего жителя пгт. Кегичевка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

На теле погибшего эксперты обнаружили рваную рану на предплечье и грудной клетке, а в области сердца и плеча - отверстия от дроби с патрона.

Правоохранители установили, что утром 42-летний мужчина находился в гостях у своего 41-летнего товарища. Друзья распивали спиртное.

Затем гость попросил у хозяина дома посмотреть его охотничье ружье.

Через некоторое время владелец оружия хотел положить оружие в сейф и попросил вернуть ружье, однако мужчина не захотел ее возвращать.

Тогда хозяин дома попытался осторожно убрать ее из рук товарища.

В это время тот резко отпустил ружье, от чего владелец оружия споткнулся о диван и случайно нажал на спусковой крючок и ранил знакомого.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли охотничье ружье «ТОЗ-34ЕР», на которое в 41-летнего мужчины есть соответствующее разрешение.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 с. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Владельцу оружия грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Все обстоятельства трагедии полицейские устанавливают.