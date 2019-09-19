 

В Кегичевке во время пожара в доме пострадал 63-летний мужчина

19 сентября 2019 г. 12:55
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Сегодня, 19 сентября, утром в поселке Кегичевка Харьковской области в двухэтажном жилом доме на ул. Калиновой, 10 произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре поступила спасателям в 6:59.

На момент прибытия пожарных соседи уже самостоятельно потушили огонь.

Огнем были повреждены домашние вещи и мебель в жилой комнате квартиры на втором этаже. Площадь пожара составляла около 12 кв.м.

В результате происшествия 63-летний хозяин дома получил ожоги.

Вероятной причиной пожара, по данным ГСЧС, стала собственная неосторожность пострадавшего во время курения.

 

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