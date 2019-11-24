В Кельтском море погиб украинский моряк

24 ноября 2019 г. 16:16
Источник: Корреспондент.net
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В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает пресс-служба благотворительной организации Фонд помощи морякам "Ассоль в Facebook.

"Сухогруз ALMA ((IMO: 9231676, флаг - Мальта) связался с MRCC Corsen, Франция, и запросил медицинскую помощь 57-летнему украинскому моряку, находящемуся в критическом состоянии. Травма была получена в результате шторма в море в 2110 UTC 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 нм к западу от Бреста", - говорится в сообщении.

Отмечается, на борт корабля была доставлена вертолетом команда медработников, которые констатировали смерть моряка.

Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Малайзии задержали судно с украинцами.

 

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