В керченском колледже пытались захватить заложников и стреляли перед взрывом - СМИ

17 октября 2018 г. 14:17
Источник: УНИАН
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В керченском колледже пытались захватить заложников, после этого произошла стрельба и взрыв.

По информации очевидцев, сообщает Керчь.ФМ, в техникуме произошел теракт. Одна из женщина рассказала, что перед взрывом в помещении техникума была стрельба. Некоторые говорят, что неизвестные начали ходить по кабинетам и стрелять в учеников.

По данным Telegram-канала Mash, в керченском колледже пытались захватить заложников.

После этого там началась стрельба, затем - взрыв.

Такая информация сейчас проходит по линии экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве газа в политехническом техникуме.

Позже местные сайты и соцсети сообщили, что очевидцы говорят о теракте в колледже в Керчи. 

 

Видео: 

Взрыв в техникуме Керчи - 2 часть

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