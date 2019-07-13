В Киеве из гранатомета обстреляли телеканал «112 Украина»

Полиция Киева сообщила, что ночью неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания, где размещается телеканал «112 Украина». Никто не пострадал. Открыто производство по статье «террористический акт».

«В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы», - cообщают в ведомстве.

По данным полиции, в настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленников, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения, все собранные материалы будут переданы СБУ.

Сам телеканал подтвердил, что люди не пострадали, но выстрел повредил вывеску медиа.