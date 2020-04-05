В Киеве из-за пожара на Крещатике обесточены около 80 домов

05 апреля 2020 г. 13:50
Источник: УНИАН
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Столичные спасатели почти всю ночь тушили пожар электрического оборудования в кабельном тоннеле на Крещатике. Сейчас его локализовали, однако ликвидация возгорания продолжается.

Об этом в Facebook рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, кабельное оборудование (380 В) находится под напряжением, что значительно осложнило борьбу с огнем.

«Пожар уже локализовали порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над его ликвидацией. Причины возгорания устанавливают», - отметил Кличко.

Мэр сообщил, что частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская и переулок Музейный.

Всего примерно 80 домов.
 

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