В Киеве избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха, он в больнице

Бывшего крымского политзаключенного Кремля Владимира Балуха нашли сегодня утром избитым - это сделали ночью неизвестные.

Об этом сообщил бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", - написал он.

Позже Сенцов добавил, что в Балуха сломаны рука и ключица.

Сейчас угрозы его жизни нет.

Напомним, Владимир Балух после оккупации Крыма Россией публично высказывался о том, что включение полуострова в состав РФ является незаконным. В знак протеста в марте 2014 он вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. После этого оккупационная власть полуострова начала его преследовать.

В августе 2017 российский суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Его обвинили в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома.

В июле 2018 тот же суд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 000 рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания. Это дело против Балуха открыли по заявлению начальника СИЗО в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который заявил, что Балух его избил.

Балуха освободили 7 сентября 2019 в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".

С 29 марта 2019 года Владимир Балух находился в российской исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области. После того, как к нему не допустили представителя консульства Украины в РФ, он 27 июня 2019 объявил голодовку.

Напомним, впервые Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал "балансирование на нулевой отметке". Балух прекратил голодовку 9 октября во время этапирования в Россию.