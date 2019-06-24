В Киеве куски моста осыпались на проезжающий под ним автомобиль

24 июня 2019 г. 16:13
Источник: 112.UA
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В Киеве на проспекте Бажана возле метро "Осокорки" 24 июня начал осыпаться мост: куски бетона упали на проезжающую под ним машину. Из-за инцидента мэр города Виталий Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея. Об этом сообщается на сайте Виталия Кличко.

В результате инцидента водитель авто не пострадал. Сейчас движение на двух полосах проспекта Бажана ограничено, ведь есть угроза дальнейшего обвала моста.

"Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и оперативно предоставлять информацию другим службам относительно выявленных проблем. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям", - заявил Кличко.

Также сообщается, что Кличко поручил департаменту транспорта КГГА обследовать состояние всех искусственных сооружений в Киеве и предоставить информацию о проблемных мостах, где сейчас не ведутся работы.

Напомним, что в Киеве массово ведутся работы по ремонту мостов и путепроводов, ведь многие объекты находятся в аварийном состоянии (Южный мост, Метромост, Борщаговский путепровод). Несколько месяцев продолжаются работы по строительству нового Шулявского путепровода, до конца года мост обещают закончить.

 

Видео: 

В Киеве возле метро «Осокорки» начал рушиться путепровод прямо на движущиеся автомобили

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