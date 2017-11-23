В Киеве "линчевали" водителя BMW, который парализовал движение автобуса и 7 трамваев (ВИДЕО)

23 ноября 2017 г. 18:23
Источник: ТСН
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В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" мужчина поставил машину в неположенном месте, чем заблокировал движение автобуса и 7 трамваев, а потом просто пошел в магазин.

Возмущенные люди после прихода водителя силой вытащили его из машины, уложили на землю.

Об этом сообщило в Facebook сообщество "Киев Оперативный", добавляя видео.

"Помните, вчера один придурок припарковал свой BMW на Лукьяновке так, что образовал чрезвычайную пробку и, в частности, заблокировал 1 автобус и 7 трамваев? Как оказалось, водитель просто пошел в супермаркет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не дождались сотрудников полиции и сами расквитались с водителем автомобиля. После грубого разговора мужчину вытащили из машины, силой уложили на землю и держали в таком положении.

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