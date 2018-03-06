В Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил пешехода (видео)

06 марта 2018 г. 14:10
Источник: РБК-Украина
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В Киеве сегодня, 6 марта 2018 года, полицейский автомобиль из кортежа, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Источник в полиции подтвердил РБК-Украина, что авто входило в кортеж президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечается, авария произошла в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская.

"Служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадавшим оказался мужчина 1930 года рождения, его доставили в больницу. По предварительной информации, врачи диагностировали у пострадавшего перелом ноги и сотрясение головного мозга.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства аварии.
 

 

Видео: 

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