В Киеве мужчина угрожает подорвать бомбу в банке

03 августа 2020 г. 14:13
Источник: ZN.UA
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В помещение банка в бизнес-центре “Леонардо” в Киеве вошел мужчина и заявил о том, что у него в рюкзаке взрывчатка, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, полицейские начали спецоперацию.

 "3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию", - написал Геращенко.

Он добавил, что в Киеве начали спецоперацию “Гром”. По словам Геращенко, полицейские уже начали переговоры с мужчиной, захватившим здание. Ему предложили сдаться. 

“Просьба к гражданам и гостям города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской”, - добавил Геращенко.

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