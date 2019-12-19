В Киеве на берегу пруда нашли мертвую девушку возле авто

В Соломенском районе столицы на Совских прудах нашли полуобнаженное тело девушки.

Об этом сообщает Информатор в четверг, 19 декабря.

Отмечается, что рядом с телом стоял открытый автомобиль Honda, который едва не съехал в озеро.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Личность девушки и подробности инцидента выясняются.

Пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко в комментарии УНН сообщила, что возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки.

"В 7:00 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что увидел у озера открытый автомобиль, у которого лежала девушка", - рассказала Мошко.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Соломенского района полиции.

"Тело осмотрели. По предварительной информации, без признаков насильственной смерти. После проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства", - сказала Мошко.

Также Мошко отметила, что пока событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.