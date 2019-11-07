В Киеве на дороге взорвали "мерседес": есть погибший и раненые

В Киеве на житомирской трассе неизвестный мотоциклист оставил взрывчатку на крыше 600-го «мерседеса», после чего спустя несколько секунд произошёл мощный взрыв.

Как выяснилось, было совершено покушение на бизнесмена, директора фармацевтической компании Игоря Сало.

"Под Киевом, на повороте на спорткомплекс "Чайка" взорвали автомобиль. Одному человеку оторвало голову, двух человек в тяжелом состоянии госпитализируют в больницу. Вызов скорой помощи был в 21:42", - сообщили подробности журналисты.

Позже стало известно, что было совершено покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало.

Известно, что в результате взрыва погиб мужчина, находившийся в машине, еще два человека - в тяжелом состоянии. По предварительной информации, погиб не сам Игорь Сало, а его охранник. Бизнесмена и еще одного человека, находившегося в машине, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, в данный момент полиция разыскивает спортивный мотоцикл, предварительно, марки BMW черного цвета (госномер точно неизвестен - АА3777 или АА3277) сзади на мотоцикле установлен багажник (коробка), за рулем которого был человек весь в черном и черном шлеме. Введен план "перехват".

Игорь Сало - бизнесмен, директор фармацевтической фирмы и в СМИ пишут о его причастности к десяткам "отжатых" предприятий и рейдерских попыток, в том числе завода Индар по производству инсулина, витаминного завода, агрохолдинга. Также Сало подозревают и в заказных убийствах.

