В Киеве на Майдане под землей начался пожар (видео)

05 апреля 2020 г. 11:33
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Под Майданом на Крещатике начался пожар, из-под земли, где находятся подземные переходы, валит густой дым и вырывается пламя.

Как сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook, пожар начался около 4 часов назад в подземном коллекторе, там горят кабели электроснабжения.

Сейчас на месте ЧП находятся значительные силы ГСЧС.

Как отмечает издание, возможно, из-за тушения пожара придется обесточить район.

На опубликованном видео с места событий можно видеть, что на Майдане Независимости дым валит прямо из-под земли.

Также из-под канализационных люков вырывается и пламя.

По данным спасателей, причины возгорания пока неизвестны.

Видео: 

Киев. #Пожар на Майдане усиливается. Очень долго не могли получить какое-то письменное разрешение н

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