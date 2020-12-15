В Киеве на Майдане протестуют предприниматели: в ходе столкновений с полицией есть пострадавшие

В Киеве проходит масштабная акция протеста на Майдане. В ходе протеста пострадали участники акции.

Также во время акции между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Участники акции хотели установить на Майдане палатки, полиция пыталась их остановить.

После этого один из спикеров со сцены начал звать "скорую помощь" для пострадавших митингующих. Приехала карета скорой помощи и забрала пострадавших.

Отметим, мирная акция протеста начиналась возле парламента.

Движение на центральной улице - Крещатик перекрыли из-за протестующих представителей движения SaveФОП.

Затем участники акции протеста пошли в Офис президента, где зажгли файеры.

Полиция призвала организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокациям и соблюдать заявленный мирный формат проведения мероприятия.

Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.