 

В Киеве на улице мужчина нанес себе смертельные раны (фото, видео 18+)

08 сентября 2019 г. 17:25
Источник: УНИАН
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Утром 8 сентября на улице Анны Ахматовой в Киеве обнаружили тело мужчины в луже крови. Прибывшие на место медики констатировали его смерть, неподалеку нашли предсмертную записку.

Как сообщает «Информатор», сообщение о трагедии правоохранители получили около 6 утра. Полиция выяснила, что мужчина сидел на лавке неподалеку еще с 4 утра.

По камерам видно, что он был в этом районе и периодически перемещался с места на место. Позже очевидцы увидели окровавленного мужчину на тротуаре и вызвали скорую, но медики спасти его не успели.

При осмотре полицейские выяснили, что причиной смерти предварительно стала потеря крови. На теле нашли несколько глубоких порезов: один на шее, и два на руках.

В 15 метрах от тела обнаружили крупную лужу крови и сумку с личными вещами. Среди крови были осколки флакона от духов.

Внимание! Фото и видео 18+! Не рекомендуется смотреть несовершеннолетним и людям с нестабильной психикой!
 

Видео: 

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