В Киеве напали на харьковского судью

19 марта 2019 г. 11:05
Источник: 112.ua
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Сегодня, 19 марта 2019 года, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные постыдные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы", - указано в сообщении.

Подробности происшествия выясняются.

Отметим, что ранее харьковские СМИ проводили расследования по делам, которые расследовал Усатый.

Так, в 2017 году харьковчане пикетировали здание Хозяйственного суда Харьковской области против банкротства футбольного клуба "Металлист".  Рассматривал дело судья Виталий Усатый и не однократно откладывал слушания. По сведениям СМИ, такое затягивание позволяло владельцу клуба, беглому олигарху Сергею Курченко получать дополнительные доходы от сдачи в аренду спортивных комплексов и оттягивать возмещения долга перед Харьковоблэнерго.

Также в расследовании указано, что действующий министр внутренних дел Арсен Аваков подарил Усатому наградное оружие – пистолет Макарова.

 

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