В Киеве напали на харьковского судью

Сегодня, 19 марта 2019 года, возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины совершено нападение на судью хозяйственного суда Харьковской области Усатого Виталия Александровича, который должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

"Высшая квалификационная комиссия судей Украины решительно осуждает подобные постыдные проявления насилия и последовательно продолжает осуществлять все процедуры в рамках проведения судебной реформы", - указано в сообщении.

Подробности происшествия выясняются.

Отметим, что ранее харьковские СМИ проводили расследования по делам, которые расследовал Усатый.

Так, в 2017 году харьковчане пикетировали здание Хозяйственного суда Харьковской области против банкротства футбольного клуба "Металлист". Рассматривал дело судья Виталий Усатый и не однократно откладывал слушания. По сведениям СМИ, такое затягивание позволяло владельцу клуба, беглому олигарху Сергею Курченко получать дополнительные доходы от сдачи в аренду спортивных комплексов и оттягивать возмещения долга перед Харьковоблэнерго.

Также в расследовании указано, что действующий министр внутренних дел Арсен Аваков подарил Усатому наградное оружие – пистолет Макарова.