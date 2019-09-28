 

В Киеве неизвестные проникли в здание детского сада и устроили пожар

28 сентября 2019 г. 17:00
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В Оболонском районе Киева сегодня ночью горел детский сад.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Киева, в полицию в ночь на 28 сентября поступила информация о пожаре на улице Героев Днепра.

В детском саду в этот момент находилась сторож, которая и вызвала ГСЧС и полицию.

На момент прибытия полиции и спасателей горело помещение на втором этаже. По данным полиции, здание детского сада подожгли неизвестные.

"На камерах видеонаблюдения видно двух неизвестных, которые ходили возле центрального входа. Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто", - говорится в сообщении.

Эксперты-криминалисты изъяли с места происшествия вещдоки - окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники.

Следственным отделом Оболонского управления полиции ЧП предварительно квалифицировано по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. 

 

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