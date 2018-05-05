В Киеве ночью произошел взрыв, погиб человек

05 мая 2018 г. 12:36
Источник: Интерфакс-Украина
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В Киеве на Куреневке прогремел взрыв, предположительно гранаты, погиб человек.

"В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб", – говорится в сообщении на сайте портала в ночь на субботу.

Уточняется также, что взрыв произошел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.

По предварительным данным, произошел взрыв гранаты.

Отдел коммуникации полиции Киева позже сообщил, что с места происшествия изъяли остатки гранаты и запал.

По информации полиции, прибыв по вызову на улицу Кирилловскую, правоохранители обнаружили возле дома тело мужчины с многочисленными ранениями. Тело направили на  судебно-медицинскую экспертизу.

"По словам 20-летнего юноши, который проходил неподалеку, у дома он заметил незнакомца, который сидел, согнувшись, и держал что-то в руках. Затем раздался взрыв", - сказано в сообщении.

Как рассказала начальник отдела коммуникаций полиции Киева Оксана Блищик, на месте происшествия также нашли удостоверение участника боевых действий (УБД), и сейчас по адресу проживания лица, которому принадлежит это удостоверение, проводится обыск.

"В результате того, что тело было очень повреждено в результате взрыва, мы установили место проживания человека, на имя которого было выдано это удостоверение. Сейчас там, в жилье, проводится неотложный обыск, и мы уже изъяли там гранату Ф-1 и гранатомет", - сообщила она.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Событие в данный момент квалифицируется по ст.115 (умышленное убийство) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также, по словам Оксаны Блищик, оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что ни до момента взрыва, ни после него к погибшему мужчине никто не подходил, поэтому основная версия следствия на данный момент – это неосторожное обращение с оружием и взрывоопасными предметами.

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