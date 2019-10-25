 

В Киеве ночью взорвали гранату на Троещинском рынке

25 октября 2019 г. 9:55
Источник: Левый берег
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В ночь на 25 октября в Киеве на территории рынка на улицеТеодора Драйзера прогремел взрыв. Об этом сообщает "Информатор".

По словам сотрудника охранной фирмы, который приехал на сработку сигнализации, взрыв произошел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом. Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации правоохранителей, мужчина был один.

Предварительно, это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства. К счастью, никто не пострадал. Но от взрыва разбились стекла в нескольких сооружениях.

В результате происшествия пострадавших нет.

На месте работали экипажи полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, вечером 22 в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве погиб 53-летний ветеран войны на Донбассе Виктор Дектярев с позывным "Сенсей". Второй погибший - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

 

Видео: 

В Киеве на Троещине посреди рынка взорвали гранату

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