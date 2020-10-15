В Киеве оборвался лифт с медиками скорой помощи

В Днепровском районе Киева оборвался лифт, в котором находились медики "скорой", прибывшие на вызов.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева в Facebook.

«Вчера чуть не закончился трагедией для одной из наших бригад ЭМП вызов в Днепровском районе», - говорится в сообщении.

По данным медиков, поздно вечером на номер 103 поступило сообщение о женщине, которая «потеряла сознание, хрипит, пена изо рта».

По указанному адресу медиков встретила мать пациентки и 10-летняя дочь.

Все сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж.

Вдруг лифт, добравшись 5-го этажа, начал стремительно падать вниз. Но благодаря тому, что на 2-м этаже сработала система аварийного торможения, лифт остановился.

На вызов выехала другая бригада медиков, которые оказали необходимую экстренную помощь пациентке.

А медиков и родственников пациентки уже через узкую щель извлекали спасатели.

«Все закончилось хорошо, если, конечно, не учитывать стресс», - резюмировали в Центре.