В Киеве от коронавируса умерли две женщины

03 апреля 2020 г. 14:24
Источник: Левый берег
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В Киеве от коронавируса умерли еще два человека.

Об этом во время ежедневного видеообращения сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за прошлые сутки увеличилось на 28 человек. Двое из них не выжили", - рассказал он.

Среди заболевших - 17 мужчин в возрасте 16-70 лет и 11 женщин от 17 до 69 лет. Две женщины 56 и 69 лет умерли.

Таким образом, от коронавируса в столице уже трое умерших и 12 выздоровевших.

Напомним, что, по официальным данным Центра общественного здоровья, в Украине от коронавируса умерли 23 человека с начала эпидемии.

Первый летальный случай в Киеве подтвердился 2 апреля - умер 70-летний мужчина.

 

Видео: 

03.04.2020 прес-брифінг Віталія Кличка

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