В Киеве перекрыли мост Метро: там находится мужчина, который угрожает взорвать мост

В патрульной полиции Киева сообщили о том, что сообщение о заминировании моста Метро поступило на службу 102 около 14:00. В связи с этим патрульные перекрыли мост в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативную группу, взрывотехников и другие службы.

"В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. Сейчас движение всех видов транспорта пешеходов на мосту Метро перекрыто", - отметили также в полиции Киева.

На мосту находится мужчина, который угрожает взорвать мост.