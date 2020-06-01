В Киеве перекрыли мост Метро: там находится мужчина, который угрожает взорвать мост

01 июня 2020 г. 15:19
Источник: ZN.UA
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В патрульной полиции Киева сообщили о том, что сообщение о заминировании моста Метро поступило на службу 102 около 14:00. В связи с этим патрульные перекрыли мост в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативную группу, взрывотехников и другие службы. 

"В столице введена специальная полицейская операция. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины анонимного сообщения. Сейчас движение всех видов транспорта пешеходов на мосту Метро перекрыто", - отметили также в полиции Киева.

На мосту находится мужчина, который угрожает взорвать мост.

Видео: 

Чоловік погрожує підірвати міст Метро / Наживо

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