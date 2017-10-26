В Киеве подорвался автомобиль: получил ранения нардеп Мосийчук

26 октября 2017 г. 10:01
Источник: Новое Время
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В Киеве вечером 25 октября по улице Мицкевича в Соломенском районе произошел взрыв автомобиля, в результате чего ранения получил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Пресс-служба парламентария уже заявила, что инцидент является покушением на Мосийчука. Он жив его отправили в больницу.

"На выходе из телеканала Эспрессо, когда он выходил из здания, произошел направленный взрыв", - сообщили у нардепа.

Взрыв прогремел около здания телеканала Эспрессо, откуда Мосийчук выходил после интервью. Издание опубликовало несколько фото с места событий. При этом сообщается, что в результате взрыва есть раненые.

Полиция Киева сообщила, что в результате взрыва пострадали двое человек. Предварительно подорвали мотоцикл, однако на опубликованных снимках видно и пострадавший автомобиль. Также стало известно, что при взрыве был ранен политолог Виталий Бала. Телеканал уточнил, что всего пострадало 5 человек.

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