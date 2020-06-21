В Киеве прогремел взрыв в многоэтажке: повреждены несколько этажей

Сегодня утром в Дарницком районе Киева произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ДСНС и Национальной полиции.

От ГСЧС привлечено 46 человек личного состава и 9 единицы техники.

Информация уточняется.