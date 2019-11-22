В Киеве прогремел взрыв в подъезде многоэтажки

В одной из многоэтажек на улице Олеся Гончара в Киеве накануне вечером, 21 ноября, произошел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, информация о взрыве в подъезде дома на улице Олеся Гончара поступила в полицию около 23:00.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в результате инцидента никто не пострадал, только была повреждена внутренняя отделка помещения.

Полицейские провели поквартирный обход и опросили свидетелей и жильцов дома.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли деформированные металлические фрагменты, которые направили на экспертизу.

Сейчас полицейские изымают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить и задержать злоумышленников, причастных к преступлению.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как пишет "Информатор", взрыв произошел в шахте лифта. Что именно взорвалось - неизвестно.

"О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход в лифт - лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен", - добавили в СМИ.