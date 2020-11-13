В Киеве таксист выехал на тротуар, сбил троих человек и въехал в киоск: есть жертвы (видео)

Утром 13 ноября в Киеве произошло смертельное ДТП. На Окружной, входя в поворот, водитель службы такси Uber на автомобиле Нyundai на полном ходу сбил трех человек у сигаретного киоска и влетел в МАФ.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"Одного мужчину зажало, полиция пытается ему помочь. На месте работает патрульная полиция, ГСЧС, ожидают медиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель Uber, который совершил ДТП, ехал сдавать машину. Драгер показал 0.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в результате ДТП погибли два человека.

"Сегодня около 8:00 утра, автомобиль со знаками службы такси "Uber", водитель которого не справился с управлением, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм", - написал он в Фейсбук.

По предварительным данным, ДТП стало результатом того, что "водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул".

Заместитель главы МВД призвал народных депутатов принять закон, регулирующий работу рынка услуг такси, ввести жесткий контроль за временем работы водителей как такси, и автобусов, так и грузового и специального автотранспорта.

По данным патрульной полиции, в ДТП пострадали четыре человека - двое пострадавших и двое погибших – это женщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летняя женщина погибла на месте происшествия, а 60-летняя местная жительница скончалась в карете "скорой".

Полицейские задержали таксиста. Еще двух человек с телесными повреждениями госпитализировали, сообщает пресс служба столичной полиции.

"Прибор Драгер показал, что водитель, 1997 года рождения, не был в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.