В Киеве у стоматолога в кресле умерла клиентка (видео)

В столице в стоматологическом кресле прямо во время приема у врача умерла 48-летняя женщина.
Через полчаса после анестезии ей стало плохо, медики вызвали скорую, но спасти клиентку не удалось .
Об обстоятельствах трагедии в клинике журналистам не рассказывают, а в помещение пускают только полицию и криминалистов.
Копам медики объяснили, что погибшая приходила к ним не впревые.
Первая версия об аллергии на анестезию затем выдается не очень убедительной - стоматолог, который лечил женщину, должен знать противопоказания своей постоянной клиентки.
Врачи клянутся, что ничего, кроме анестезии, женщине не вводили.
Ответы о причине смерти должен предоставить патологоанатом.
Специалисты отмечают, что версий может быть несколько - от тромба к проблемам с сердцем.
"Врач мог все сделать правильно, по протоколу, а это могла быть реакция замедленного типа. На шестой раз может сенцебилизация накопиться в той степени, который проявит неотложное состояние", - пояснил анестезиолог.
О самой погибшей известно немного: она 1970 года рождения, из состоятельной семьи.
Родные погибшей не захотели общения с прессой, тело женщины вывозили через черный ход.
Правоохранители, в свою очередь, уже начали досудебное расследование по подозрению в служебной халатности, но говорят, что дело могут переквалифицировать.