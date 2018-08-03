В Киеве у стоматолога в кресле умерла клиентка (видео)

В столице в стоматологическом кресле прямо во время приема у врача умерла 48-летняя женщина.

Через полчаса после анестезии ей стало плохо, медики вызвали скорую, но спасти клиентку не удалось .

Об обстоятельствах трагедии в клинике журналистам не рассказывают, а в помещение пускают только полицию и криминалистов.

Копам медики объяснили, что погибшая приходила к ним не впревые.

Первая версия об аллергии на анестезию затем выдается не очень убедительной - стоматолог, который лечил женщину, должен знать противопоказания своей постоянной клиентки.

Врачи клянутся, что ничего, кроме анестезии, женщине не вводили.

Ответы о причине смерти должен предоставить патологоанатом.

Специалисты отмечают, что версий может быть несколько - от тромба к проблемам с сердцем.

"Врач мог все сделать правильно, по протоколу, а это могла быть реакция замедленного типа. На шестой раз может сенцебилизация накопиться в той степени, который проявит неотложное состояние", - пояснил анестезиолог.

О самой погибшей известно немного: она 1970 года рождения, из состоятельной семьи.

Родные погибшей не захотели общения с прессой, тело женщины вывозили через черный ход.

Правоохранители, в свою очередь, уже начали досудебное расследование по подозрению в служебной халатности, но говорят, что дело могут переквалифицировать.