В Киеве в результате ДТП сгорел заживо пассажир такси

16 февраля 2019 г. 11:48
Источник: УНИАН
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Ночью около 01:15 на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП, при котором BMW X5 M на огромной скорости протаранил такси Daewoo Lanos .

От удара  BMW очутился в кювете, а Lanos отскочил в отбойник и моментально вспыхнул.

Как сообщает "Информатор", водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри.

Виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час.

У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам.

От мощного удара автомобиль загорелся.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины.

Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил.

Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

Правоохранители сообщили, что водитель BMW сбежал с места аварии еще до приезда полиции.

В машине они не обнаружили документов, но, покидая место происшествия, подозреваемый не успел снять номера.

Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги.

Сейчас полицейские разыскивают его.
 

Видео: 

В Киеве на Столичном шоссе BMW X5 уничтожил Lanos: пассажир сгорел в автомобиле

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