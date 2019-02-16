В Киеве в результате ДТП сгорел заживо пассажир такси

Ночью около 01:15 на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП, при котором BMW X5 M на огромной скорости протаранил такси Daewoo Lanos .

От удара BMW очутился в кювете, а Lanos отскочил в отбойник и моментально вспыхнул.

Как сообщает "Информатор", водителя успели вытащить из автомобиля, а пассажир сгорел внутри.

Виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

По словам очевидца, BMW ехал в сторону Выдубичей на скорости не менее 200 километров в час.

У внедорожника лопнуло колесо, он зацепил отбойник и протаранил Daewoo, который буквально сложило пополам.

От мощного удара автомобиль загорелся.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в выгоревшей машине тело пассажира, предварительно, женщины.

Водитель Lanos получил травмы различной степени, находился в сознании, но практически ничего не помнил.

Он сказал, что работает в такси и вез клиента к месту назначения.

Правоохранители сообщили, что водитель BMW сбежал с места аварии еще до приезда полиции.

В машине они не обнаружили документов, но, покидая место происшествия, подозреваемый не успел снять номера.

Предварительно, он убежал в посадку вдоль дороги.

Сейчас полицейские разыскивают его.

