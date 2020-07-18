В Киеве возле одной из станций метро прогремел взрыв: есть пострадавшие

18 июля 2020 г. 10:57
Источник: ZN.UA

Возле выхода из станции метро «Шулявка» в Киеве вчера вечером прогремел взрыв, в результате чего сильно пострадал один парень. По данным полиции, по состоянию на сегодня количество пострадавших выросло до 4 человек.

«В результате взрыва телесные повреждения  получили четверо человек. 22-летнего студента с места происшествия госпитализировалы. Остальные трое пострадавших обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены», — говорится в сообщении.

Сейчас все собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого происшествия и происхождение предмета, который взорвался в мусорной урне. 

 

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