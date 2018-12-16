В Киеве возле ВДНХ сгорел грузовик с водителем

16 декабря 2018 г. 13:35
Источник: Левый берег
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В Киеве возле ВДНХ вместе с водителем сгорел автомобиль "Газель".

Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает Информатор.

Отмечается, что вызов в спасательные службы поступил накануне около 23:44.

"Газель была на загрузке в складе на территории ВДНХ. После того, как весь товар (продукты питания) был погружен в машину, водитель по каким-то причинам не отправился сразу, а остался стоять возле помещения. Возможно, он уснул прямо в машине. Тем временем автомобиль начал гореть и сотрудники склада скатили его с рампы при помощи электрокара, чтобы огонь не перекинулся на здание и соседние палеты", - говорится в сообщении.

По информации издания, погибший был водителем грузового автомобиля.

Его личность и возраст не установлены.

Причины возгорания пока неизвестны.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, пожарных служб, внутренней охраны ВДНХ.

 

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