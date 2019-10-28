В Киеве - второй случай дифтерии

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28 октября 2019 г. 16:30
Источник: Левый берег
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Киевский лабораторный центр Минздрава подтвердил второй случай дифтерии в Киеве. Пациентка - женщина 1986 года рождения. Сейчас женщина находится в реанимации Александровской больницы.

"Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область", – рассказала Наталья Гунченко, заместитель директора Киевского лабораторного центра Минздрава.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве был подтвержден случай дифтерии у девятилетнего мальчика. Больного ребенка госпитализировали.

 

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