В Киеве введут режим ЧС из-за коронавируса

20 марта 2020 г. 11:44
Источник: РБК-Украина
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В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

Отметим, на заседании Кабинетов министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

Ранее правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.

Добавим, на сегодня в Украине 26 случаев заражения коронавирусом.

 

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