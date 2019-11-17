В Киеве взорвалась граната в общежитии, есть жертвы

17 ноября 2019 г. 12:12
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В одном из общежитий Киева вечером, 16 ноября, прогремел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района поступило в полицию около 21:00.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин. 

Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, предварительно, в комнате взорвалась граната. 

«Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве», - рассказал генерал и добавил, что по данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции. 

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

 

Видео: 

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