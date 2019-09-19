 

В Киеве за угрозу подрыва моста Метро задержали снайпера: видео

19 сентября 2019 г. 8:15
Источник: УНИАН
181 просмотр

В Национальной полиции опубликовали видео задержания 42-летнего снайпера Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве и устроил на нем стрельбу. Видео опубликовал спикер Нацполиции Ярослав Тракало на странице в Facebook.

"Мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Водная полиция, спецподразделение КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция Украины, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи etc. Планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушение инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и, в конце концов, единственный идеальный - задержание без вреда жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя", - написал Тракало.

О том, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост, стало известно полиции вчера около 17 часов. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов. Полиция квалифицировала угрозы неизвестного с оружием взорвать мост как подготовку к теракту.

Раньше Белько служил снайпером. Вероятно, поэтому так метко попал в дрон, который к нему направили правоохранители. Сослуживец Белько уверен, что тот ничего бы непоправимого не совершил. "Когда я с ним говорил, он требовал у полиции, чтобы разблокировали его машину. И два колеса принесли. Сказал, что сам их установит. И потом поедет к любимой, поговорит и сдастся", - рассказал ТСН на условиях анонимности сослуживец задержанного.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.