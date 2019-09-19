В Киеве за угрозу подрыва моста Метро задержали снайпера: видео

В Национальной полиции опубликовали видео задержания 42-летнего снайпера Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве и устроил на нем стрельбу. Видео опубликовал спикер Нацполиции Ярослав Тракало на странице в Facebook.

"Мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Водная полиция, спецподразделение КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция Украины, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи etc. Планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушение инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и, в конце концов, единственный идеальный - задержание без вреда жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя", - написал Тракало.

О том, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост, стало известно полиции вчера около 17 часов. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов. Полиция квалифицировала угрозы неизвестного с оружием взорвать мост как подготовку к теракту.

Раньше Белько служил снайпером. Вероятно, поэтому так метко попал в дрон, который к нему направили правоохранители. Сослуживец Белько уверен, что тот ничего бы непоправимого не совершил. "Когда я с ним говорил, он требовал у полиции, чтобы разблокировали его машину. И два колеса принесли. Сказал, что сам их установит. И потом поедет к любимой, поговорит и сдастся", - рассказал ТСН на условиях анонимности сослуживец задержанного.

