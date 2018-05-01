В Киеве задержали напавших на Мустафу Найема

01 мая 2018 г. 11:19
Источник: УНИАН
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Нардеп и член Коллегии МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографии и имена напавших на народного депутата Мустафу Найема.

Как сообщил Геращенко на своей странице в Facebook, полиция Киева задержала трех участников конфликта, в результате которого был избит народный депутат Мустафа Наем.

«Ими оказались: Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.», – сообщил нардеп. 

С задержанными проводятся первоочерёдные следственные действия.

Геращенко отметил, что проверяется их причастность и к другим возможным правонарушениям.

Как сообщалось, конфликт возник на площади Бессарабская.

Найем не пропустил водителя на Mercedes G-Wagen, тот вызвал "своих парней" на BMW, в ходе спора народный депутат получил несколько ударов в лицо - в результате у него сломана челюсть. Полиция задержала трех нападающих и разыскивает еще одного.

Как стало известно, задержанные - граждане РФ, кавказцы, одному из них нет 20 лет, другие постарше.
 

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