В Киеве задержаны участники этнической группировки, которые спланировали похищение харьковчанина

Правоохранители получили информацию о возможном похищении влиятельного лица ромской народности для получения выкупа за его возвращение. В ходе проверки информация подтвердилась и были установлены личности злоумышленников.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, ими оказались двое уроженцев другого государства - 22-х и 28-ми лет, которые в настоящее время проживают на территории Киевской области. Оба уже имеют за плечами криминальный опыт - ранее были осуждены за кражи, грабежи и разбои. Злоумышленники спланировали похищение человека на территории Харькова и намеревались получить от его родственников 100 000 долларов США выкупа.

Установлено, что для реализации своего плана фигуранты подыскали исполнителя, который и должен был похитить человека и удерживать его в одном из домов в 30 километрах от Харькова.

Правоохранители инсценировали похищение, а «исполнитель» предоставил подтверждающие доказательства заказчикам. Сразу после этого фигуранты позвонили родственникам потерпевшего с требованием уплаты выкупа.

24 ноября, злоумышленники задержаны в Киеве. Решается вопрос о сообщении им подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное преступникам может грозить до 12 лет заключения.