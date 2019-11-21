В Киеве зафиксировали автомобиль, «летевший» по дороге со скоростью 288 км/ч

В столице система TruSign зафиксировала антирекорд превышения скорости. Одному из авто удалось проехать со скоростью 288 км/ч.

В Киеве электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который проехал Столичным шоссе на скорости 288 км/ч.

Об этом в Facebook сообщил Центр организации дорожного движения.

"Новый антирекорд превышения скорости на Столичном шоссе. Электронная система TruSign зафиксировала, что вчера одна из машин проехала со скоростью, которую иначе, чем убийственной не назовешь - 288 км/ч. Впечатляет и то, что произошло это среди бела дня - в 14:32, к тому же, в туманную погоду", - говорится в сообщении.

Днем ранее была зафиксирована скорость 222 км\ч.

В Центре отметили, что такая ситуация недопустима, ведь угроза для жизни водителей-нарушителей и тех, кто оказался рядом, является критической.