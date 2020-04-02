В Киеве зафиксировали первую смерть от коронавируса

02 апреля 2020 г. 12:20
Источник: РБК-Украина
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Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до 161, скончался 1 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Мэр города отметил, что умер 70-летний мужчина.

"Количество киевлян с подтвержденным диагнозом коронавирус - 161 человек. И, к сожалению, один случай летальный. Из лабораторно подтвержденных, 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет. 70-летний мужчина, к сожалению, умер. Также заболели 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов ", - заявил Кличко.

Добавим, утром в Минздраве сообщили о 160 зараженных коронавирусом в столице.

Вместе с тем, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

 

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