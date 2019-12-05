В Киевском отделе полиции - пожар

В Киевском отделе полиции сегодня, 5 декабря, произошел пожар.

Об этом сообщили очевидцы, предоставив соответствующие фото.

На место прибыли два отделения спасателей ГСЧС.

По собственным источникам АТН возгорание произошло в кабинете заместителя начальника отдела полиции Александра Иванова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, возгорание произошло, предварительно, из-за неисправности электропроводки. Пожар быстро потушили.

По данным полиции, эвакуация не проводилась, однако, как сообщают очевидцы, весь личный состав полиции был выведен на улицу. Также люди жаловались, на то, что им было тяжело дышать.

На данный момент спасатели закончили работу и покинули отдел полиции.

Подробности ЧП от ГСЧС выясняются.